Sosyal medyada lider Galatasaray

Dört büyük kulübün sosyal medyada liderlik yarışı

Murat ÖZYILDIRIM/ - Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.

4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:

1- GALATASARAY

Facebook: 12 milyon 272 bin 52

Twitter: 9 milyon 345 bin 883

Instagram: 8 milyon 766 bin 214

YouTube: 1 milyon 550 bin

2- FENERBAHÇE

Facebook: 9 milyon 77 bin 471

Twitter: 7 milyon 366 bin 537

Instagram: 5 milyon 346 bin 317

YouTube: 1 milyon 360 bin

3- BEŞİKTAŞ

Facebook: 5 milyon 695 bin 436

Twitter: 4 milyon 227 bin 230

Instagram: 3 milyon 363 bin 638

YouTube: 639 bin

4- TRABZONSPOR

Facebook: 941 bin 446

Twitter: 1 milyon 756 bin 616

Instagram: 745 bin 808

YouTube: 224 bin

(GRAFİKLİ)