Sosyal medyada lider Galatasaray - Son Dakika

Sosyal medyada lider Galatasaray

Dört büyük kulübün sosyal medyada liderlik yarışıMurat ÖZYILDIRIM / - Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.

Sosyal medyada lider Galatasaray, System.String[]

Dört büyük kulübün sosyal medyada liderlik yarışı

Murat ÖZYILDIRIM/ - Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.

4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:

1- GALATASARAY

Facebook: 12 milyon 272 bin 52

Twitter: 9 milyon 345 bin 883

Instagram: 8 milyon 766 bin 214

YouTube: 1 milyon 550 bin

2- FENERBAHÇE

Facebook: 9 milyon 77 bin 471

Twitter: 7 milyon 366 bin 537

Instagram: 5 milyon 346 bin 317

YouTube: 1 milyon 360 bin

3- BEŞİKTAŞ

Facebook: 5 milyon 695 bin 436

Twitter: 4 milyon 227 bin 230

Instagram: 3 milyon 363 bin 638

YouTube: 639 bin

4- TRABZONSPOR

Facebook: 941 bin 446

Twitter: 1 milyon 756 bin 616

Instagram: 745 bin 808

YouTube: 224 bin

(GRAFİKLİ)


Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sosyal medyada lider Galatasaray - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir         
17:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Akdeniz'de mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Akdeniz'de mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz         
17:35
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı         
17:18
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti         
17:13
Altının kilogramı 373 bin lira oldu Altının kilogramı 373 bin lira oldu         
17:09
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti 3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti         
17:08
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi         
16:59
Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin gündemindeki Erol Bulut'u istiyor         
16:57
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi 3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi         
16:40
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü         
16:36
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım         
16:22
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak         
16:13
Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı Yaşlı insanların yardımına koşan güzel tenisçi Katie Boulter büyük takdir topladı         
16:07
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum         
16:06
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir         
15:57
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı         
15:57
CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki         
15:56
3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak sokağa terk eden anne konuştu: Nikahsız birliktelik sonucu oldu         
15:54
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları         
15:51
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi         
15:50
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı         
15:49
2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı 2 yolcuyu maske takması için uyaran minibüs şoförü bıçaklandı         
15:43
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı         
15:29
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü         
15:24
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz         
15:20
Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı Parlamentoda konuşma yapan Ekonomi Bakanı, sık sık terini ve burnunu silince korona paniği yaşandı         
15:00
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler         
14:59
Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi Merkez Bankası'nın rezervleri 1,4 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktarın hafta hafta değişimi         
14:57
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı         
14:45
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 18:03:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada lider Galatasaray - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]