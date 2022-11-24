Mamak'ta "Yetişin köpekler kan içinde" deyip zabıtaya ateş püskürdü! Belediyeden anında açıklama geldi - Son Dakika
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Mamak'ta "Yetişin köpekler kan içinde" deyip zabıtaya ateş püskürdü! Belediyeden anında açıklama geldi

24.11.2022 18:44

Ankara'nın Mamak ilçesinde beslediği sokak köpeklerinin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğünü öne süren Aynur Öztürk, duruma müdahale etmek istediği esnada da zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini iddia etti. Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Mamak Belediyesi de açıklama yaptı. Açıklamada "Bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da hayvansever Aynur Öztürk, mahallede beslediği 3 sokak köpeğinden ikisinin Mamak Belediyesi ekiplerince öldürüldüğünü diğerinin ise yaralandığı görünce duruma müdahale etmek istedi. Barınak ekiplerine ait araçta kanlar içerisinde duran 2 köpek ile diğer yaralı köpeği kurtarmak isterken zabıta ekipleri tarafından da darp edildiğini ileri süren Öztürk, köpeklerinin belediyeye ait barınaklarda ölüme terk edildiğini ileri sürdü. Yaşadığı o anları kayda alan Öztürk, köpeklerin aç bırakıldığını ve çağ dışı şartlara mahkum edildiğini belirtti.

"İKİ KÖPEĞİN AKIBETİNİ BİLMİYORUM"

Yaşadığı olayı anlatan Aynur Öztürk, yetkililerden yardım isteyerek, "Gönüllü olarak baktığım küpeli, kısırlaştırdığım köpeklerimin barınağa alınacağı söylendi. Eşimle birlikte olayın olduğu yere geçtik. Barınak aracının içerisinde kanlar içerişimde yatan iki köpek vardı. Bir de benim baktığım 3 yaşındaki 'Haçiko' cinsi köpeğim vardı. Onu da bayıltmışlar, çırpınıyordu. O köpeğimi geri aldım. Onu kurtardım fakat araç içerisindeki kanlı iki köpeğin akıbetini bilmiyorum. Ardından da zabıta ekipleri geldi.

"ZABITA EKİPLERİ BENİ DARP ETTİ"

Video çekiyordum. Mamak Belediyesi zabıta ekipleri elimden çekti ve beni darp etti. Telefonumu yere fırlatıp yamulttular. Beni itmeye başladılar. Parmağımda darp izi var. Mamak Belediyesi ile kısırlaştırma işlemi için defalarca iletişime geçtim. Her seferinde bir bahaneyle köpekleri kısırlaştırmadılar. Ben defalarca söyledim kısırlaştırma olsun diye. Arabanın için kan revan içindeydi. Köpekler ölmüştü. Kanları üzerime bulaştı. Barınaktaki şartların çok iyi olmadığını biliyorum. Kendi köpeğimi kanlar içerisinde olan arabaya attıklarını gördüm. Zabıta ekipleri tarafından darba uğradım" ifadelerini kullandı.

MAMAK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medyada tepki çeken o görüntüler sonrası Mamak Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "24.11.2022 tarihinde saat 08.22'de çözüm merkezimize gelen ihbarla Doğukent Caddesinde bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır. "Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğünün görevini yapmasına engel olmak isteyen, görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır," denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının toplatılması için gerekli talimatları verdiğini belirerek "Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim.

"BU İŞİ BOŞ BIRAKMAMALIYIZ"

Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız. Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı" demişti.

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Son Dakika 3. Sayfa Mamak'ta 'Yetişin köpekler kan içinde' deyip zabıtaya ateş püskürdü! Belediyeden anında açıklama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mamak'ta "Yetişin köpekler kan içinde" deyip zabıtaya ateş püskürdü! Belediyeden anında açıklama geldi - Son Dakika
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