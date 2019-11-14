Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek
Son Dakika Güncel Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek - Son Dakika

Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek

7 saat önce

Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı.

Sosyal medyada modifiye edilecek otomobil, çekilişle hediye edilecek, System.String[]

Otomobil hediye etmek için kampanya düzenleyen ünlü traş malzemeleri firması, ilginç bir uygulamaya imza attı. Otomobil tutkunlarınca takip edilen ünlü bir youtuber, sosyal medyadan gelen yorumlarla 25 yaşındaki bir otomobili modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek.


Ünlü traş malzemeleri firması, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek bir yöntemle 25 yaşındaki bir aracı modifiye ederek, çekilişli bir kişiye hediye edecek. Kampanya kapsamında otomobil tutkunlarınca takip edilen youtuber Doğan Kabak, sosyal medya üzerinden gelen yorumlarla 25 yaşındaki aracı modifiye edecek. Modifiye edilen otomobil, çekilişle bir kişiye hediye edilecek. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:31 Kaynak: İHA
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