Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.'nin hesabını takibe aldı.
Polis daha sonra şüphelinin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.'nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası sapık bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu şahıs tutuklandı - Son Dakika