SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan Irak uyruklu A.A.K.J.?nin (45) bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Adliyeye sevk edilen A.A.K.J. tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesabından müstehcen görüntüler paylaşan A.A.K.J.?nin hesabını takibe aldı. Polis daha sonra A.A.K.J.?nin evine baskın düzenledi. A.A.K.J.?nin bilgisayarında çocuklara ait müstehcen görüntüler bulunduğu ve yayınladığı tespit edildi. Gözaltına alınan evli, 4 çocuk babası A.A.K.J. bugün adliyeye sevk edildi. A.A.K.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SOSYAL MEDYADA MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞAN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika