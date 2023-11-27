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Sosyal medyada müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medyada müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yaparak 1 saatte 100 bin lira toplayan G.D. gözaltına alındı. İfadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 35 yaşındaki kadının evinde yapılan baskında delil niteliği taşıyan görüntüler de ele geçirildi.

27.11.2023 - 13:38,  Güncelleme: 13:50
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Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen G.D. gözaltına alındı. 35 yaşındaki kadın ifadesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri İnternet üzerinden Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini yavaş yavaş açtığı tespit edildi.

Sosyal medya hesabından müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı

EVE BASKIN YAPILDI

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Sosyal medya hesabından müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen "Laz kızı" kullanıcı adlı kadın, değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istemişti. Yayının sonunda kadının hesabına binlerce lira değerinde hediye gönderilmişti.

Sosyal medya hesabından müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı

"ARALADIM DAHA NE YAPAYIM?"

Yayın esnasında göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kadın, garip hareketler sergileyerek yorumlara yanıt vermekten de geri durmamış; kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ise "Araladım daha ne yapayım?" şeklinde yanıt vermişti.

Rezillik diz boyu! TikTok'ta yarı çıplak yayın açıp dakikalar içinde dünyaları kazandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, İstanbul, İstanbul, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı - Son Dakika
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