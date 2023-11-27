Sosyal medyada müstehcen içerikli canlı yayın yapan kadın gözaltına alındı

Yaptığı rezil yayınlardan binlerce lira kazanmıştı! "Laz kızı" için hesap zamanı

Polis harekete geçerek şüpheli G.D.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.D., Gayrettepe 'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.D. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul , Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

TikTok'ta gömleğinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen "Laz kızı" kullanıcı adlı kadın, değişik hareketler sergileyerek takipçilerinin kendisine hediye göndermelerini istemişti. Yayının sonunda kadının hesabına binlerce lira değerinde hediye gönderilmişti.

"ARALADIM DAHA NE YAPAYIM?"

Yayın esnasında göğüslerini sergilemekten çekinmeyen kadın, garip hareketler sergileyerek yorumlara yanıt vermekten de geri durmamış; kendisine son düğmesini açması yönünde gelen yorumlara ise "Araladım daha ne yapayım?" şeklinde yanıt vermişti.