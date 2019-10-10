Son Dakika Haberleri: Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı

33 dakika önce

Erzurum'da sosyal medyada içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntü paylaşan kişi tutuklandı.

Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı, System.String[]

Erzurum'da sosyal medyada içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntü paylaşan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların cinsel istismarına yönelik işlenen suçlarla mücadele ile ilgili çalışmalar kent genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber takip çalışmaları kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Erzurum İtiraf" isimli kullanıcının, içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti.

Ekipler, söz konusu şüpheli M.K'yi adresinde operasyonla gözaltına aldı.

Zanlı M.K., çıkarıldığı mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklandı.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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