Sosyal medyada müstehcen paylaşım yapan kişi tutuklandı

Erzurum'da sosyal medyada içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli görüntü paylaşan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların cinsel istismarına yönelik işlenen suçlarla mücadele ile ilgili çalışmalar kent genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber takip çalışmaları kapsamında sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Erzurum İtiraf" isimli kullanıcının, içeriğinde çocukların kullanıldığı müstehcen içerikli çok sayıda görüntü paylaştığını tespit etti.

Ekipler, söz konusu şüpheli M.K'yi adresinde operasyonla gözaltına aldı.

Zanlı M.K., çıkarıldığı mahkemece müstehcenlik suçundan tutuklandı.