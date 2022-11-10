Bakanlık Öğretmenlik Kariyer Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Bakanlık Öğretmenlik Kariyer Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı

10.11.2022 17:38
Bakanlık Öğretmenlik Kariyer Sınavı'nın ertelendiği iddialarını yalanladı

Sosyal medyada Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiğine yönelik paylaşımların ardından Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten bakanlık, "Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği öne sürüldü. Söz konusu paylaşımların ardından Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Açıklamada sınavın ertelendiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmi makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İLK SINAV 19 KASIM'DA

Öte yandan Öğretmenlik Kariyer Sınavı ilk kez 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapmış kişiler uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış kişiler ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisans üstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.

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