Sosyal medyada örgütlendiler, sahili temizlediler

İZMİR'de sosyal medyada örgütlenen 'Doğa için temizle' grubu Bayraklı sahilinde çöp topladı. Denizden her çeşit çöp çıkması, doğaya karşı duyarsızlığı gözler önüne serdi.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen ve 'Doğa için temizle' grubunu kuran çevre gönüllüleri, Bayraklı sahilinde temizlik yaptı. Her yaştan 30 gönüllünün katıldığı etkinlikte sahil ve denizden her çeşit çöpün çıkması dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan Ali Berberoğlu, "Sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Farklı etkinlikler düzenliyoruz. Belediyelerle birlikte çalışıyoruz. Sahilleri denizleri temizliyoruz. Broşür dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Amacımız doğayı temizleyip, yarınlara güzel bir doğa bırakmak" dedi. Grup gönüllülerinden Şükrü Gürcan, doğa ve hayvanlara yönelik etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Amacımız yarınlarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak. Aramızda gençler, yaşlılar ve çocuklar var. Çocukların büyükleriyle birlikte örnek olacağı bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Gönüllülerden Gülay Çıldırlı ise, denizden her çeşit çöp topladıklarına dikkat çekerek, "İnsanların doğa için daha anlayışlı olmasını istiyoruz. Bu çöpler denizden çıktı. Plastik, oyuncak, top gibi birçok çöp çıktı. Herkesin bilinçlenmesini istiyoruz. Denizlerimize hiçbir şey atmayalım. Herkes üzerine düşeni yapsa doğa gönüllüsü olur" dedi.

Etkinliğin sonunda 30 büyük boy çöp poşeti doldu.