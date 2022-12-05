İstanbul'da genç bir kadının buz gibi soğukta sokakta çırılçıplak dolaştığı görüldü - Son Dakika
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İstanbul'da genç bir kadının buz gibi soğukta sokakta çırılçıplak dolaştığı görüldü

05.12.2022 20:49

Sosyal medyada yayılan bir videoda siyahi bir kadının soğuk havada yol ortasında çıplak şekilde yürüdüğü görülüyor. Görüntülerin İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çekildiği belirtilirken video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Birçok hesap tarafından da paylaşılan görüntülere yorum yağdı.

ÇIPLAK ŞEKİLDE SOKAKTA YÜRÜDÜ

Kameraya yansıyan o anlarda Afrikalı olduğu öne sürülen kadının sokakta çırılçıplak bir şekilde yürüdüğü ve bir arabanın yanında durduğu görüldü.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ

Öte yandan kısa sürede gündem olan video bölgedeki bir vatandaşın kaydetmesi sonucu sosyal medyaya ulaştı. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen o anlar viral oldu.

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İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da genç bir kadının buz gibi soğukta sokakta çırılçıplak dolaştığı görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da genç bir kadının buz gibi soğukta sokakta çırılçıplak dolaştığı görüldü - Son Dakika
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