İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyayı salladı. Birçok hesap tarafından da paylaşılan görüntülere yorum yağdı.
Kameraya yansıyan o anlarda Afrikalı olduğu öne sürülen kadının sokakta çırılçıplak bir şekilde yürüdüğü ve bir arabanın yanında durduğu görüldü.
Öte yandan kısa sürede gündem olan video bölgedeki bir vatandaşın kaydetmesi sonucu sosyal medyaya ulaştı. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen o anlar viral oldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da genç bir kadının buz gibi soğukta sokakta çırılçıplak dolaştığı görüldü - Son Dakika