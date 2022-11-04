20 yıl sigara içenle, hiç içmeyen iki kişinin ciğeri karşılaştırıldı! Aradaki fark görenleri dehşete düşürdü - Son Dakika
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20 yıl sigara içenle, hiç içmeyen iki kişinin ciğeri karşılaştırıldı! Aradaki fark görenleri dehşete düşürdü

04.11.2022 21:06

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 20 yıl sigara içenle hiç içmeyen kişilerin akciğerleri karşılaştırıldı. Videoda sigara içen kişinin ciğeri simsiyah ve sönmüş halde olması dikkat çekti.

Her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan sigarayla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler ürküttü. 20 yıl boyunca sigara içen kişiyle içmeyen kişinin akciğerleri arasındaki fark, sigaranın insana verdiği zararı bir kez daha ortaya koydu.

SİGARA AKCİĞERİ SİMSİYAH YAPTI

Videoda sigara kullanmayan kişinin akciğerinin bembeyaz olduğu görülürken, 20 yıl sigara içen kişinin akciğerinin ise simsiyah olması dikkat çekti.

SİGARA İÇEN GÜÇLÜKLE NEFES ALIYOR

Sigara içen kişiye ait akciğer güçlükle nefes aldığı gözlemlendi. Sigara kullanmayanın akciğerinin rahat bir şekilde derin nefes alabildiği görüldü.

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Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 20 yıl sigara içenle, hiç içmeyen iki kişinin ciğeri karşılaştırıldı! Aradaki fark görenleri dehşete düşürdü - Son Dakika
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