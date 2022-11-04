Her yıl dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan sigarayla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler ürküttü. 20 yıl boyunca sigara içen kişiyle içmeyen kişinin akciğerleri arasındaki fark, sigaranın insana verdiği zararı bir kez daha ortaya koydu.
Videoda sigara kullanmayan kişinin akciğerinin bembeyaz olduğu görülürken, 20 yıl sigara içen kişinin akciğerinin ise simsiyah olması dikkat çekti.
Sigara içen kişiye ait akciğer güçlükle nefes aldığı gözlemlendi. Sigara kullanmayanın akciğerinin rahat bir şekilde derin nefes alabildiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › 20 yıl sigara içenle, hiç içmeyen iki kişinin ciğeri karşılaştırıldı! Aradaki fark görenleri dehşete düşürdü - Son Dakika