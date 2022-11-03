Sosyal medyada gündem olan, "Atla midibüse binme" olayının Türkiye'de yaşanmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Sosyal medyada gündem olan, "Atla midibüse binme" olayının Türkiye'de yaşanmadığı ortaya çıktı

03.11.2022 19:45

Sosyal medyada Kars'ta çekildiği iddia edilen "atla midibüse binme" olayının Türkiye'de yaşanmadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerde videonun Abhazya ülkesinin başkenti Sohum'da çekildiği öğrenildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından " Kars'ta bir kişinin atıyla birlikte otobüse bindiği anlar" notuyla paylaşılan görüntü çok sayıda etkileşim gördü. Daha sonra bazı hesaplardan görüntünün orijinal halinin paylaşılmasıyla, olayın yurt dışında yaşandığı tespit edildi.

TÜRKİYE'DE ÇEKİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okay Ulakçı, gazetecilere, paylaşılan videonun Türkiye'de çekilmediğini söyledi. Yanlış bilgilerle paylaşılan videonun, haber sitelerinde araştırılmadan, kaynak gösterilmeden yayınlanmasına üzüldüklerini ifade eden Ulakçı, şöyle konuştu:

"Kesinlikle Kars ile memleketimizle alakası olamayan bir yerlerde çekilmiş, üstüne 'Kars' yazısı yazılmış ve sosyal medyaya atılmıştır. Araştırdık, Kars'la alakası olmayan bir hesap. Videonun devamını da bulduk, yabancı ülkede çekilen bir görüntüdür. Basının bu konuda biraz daha dikkatli olması lazım. Haber sitelerimizin bu haberleri yaparken biraz daha araştırıp medyaya atmaları daha sağlıklı olur.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tabii ki bu böyle kalmayacak, bu konuda Sayın Valimizin de bilgisi olmuştur. Biz de kesinlikle bu konunun takipçisi olacağız, bunu mutlaka açığa çıkaracağız" Ulakçı, kentin bu tür konularla gündeme gelmesini istemediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada gündem olan, "Atla midibüse binme" olayının Türkiye'de yaşanmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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