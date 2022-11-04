Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede? - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?

04.11.2022 15:20
Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekti. Fotoğraftaki yayı ilk 20 saniyede bulanların dikkat testinden geçtiği ifade edilirken yayı bulamayan insanlar dikkat testinden kaldı.

Sosyal medyada her gün birbirinden ilginç fotoğraflar paylaşılıyor. O fotoğraflara bir yenisi daha eklendi.

RESİMDEKİ YAYI BULMALARI İSTENDİ

Sosyal medya kullanıcılarına bir fotoğraf aktarılıp, bu fotoğrafta vidalarla aynı renkte olan yayı bulmaları istendi. Yayı bulmak için verilen süre ise sadece 20 saniyeydi. Fotoğrafın altı kısa sürede yorumla doldu.

20 SANİYEYİ GEÇİRENLER DİKKAT

Yayı bulma konusunda 20 saniyeyi geçirenlere ise uyarıda bulundu. Çünkü bu kişilerin dikkatlerinde ve odaklanmalarında sorun olabileceği ifade edildi.

FOTOĞRAFA ELEŞTİRİ DE VAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise fotoğraftaki yayı bulmanın çok kolay olduğunu ve bu fotoğrafın bir test aracı olamayacağını savundu.

İşte o fotoğraf:

Resimdeki yay nerede? Sosyal medyada herkes bu soruyu cevaplıyor

YORUMLAR
500
710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek 710 bin TL maaşla eleman arıyor! İş tanımı genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarını çekmek Alparslan: Büyük Selçuklu 35. Bölüm 1. Fragman Alparslan: Büyük Selçuklu 35. Bölüm 1. Fragman

Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede? - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede?
14:40 İş insanı Dilek Ertek, tatil için gittiği Haiti'de tekneden düşerek yaşamını yitirdi
14:16 Yan yana dizilen 19 magandanın düğünde yaptıklarına tepki yağdı
14:15 MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'nın iş teklifini kabul etmeyen Tunahan Ak, bir kafeye ortak oldu
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
13:25 İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:28 740 kişinin yaşadığı bu köyde herkesin soyadı aynı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 15:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyayı sallayan test! Resimdeki yay nerede? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement