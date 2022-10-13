Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı - Son Dakika
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Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı

13.10.2022 17:18
Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi, kısa süre içerisinde çok fazla paylaşım aldı. Sevgilisi için "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" deyip kepenkleri kapatan esnafın, sevgilisinin dönmemesinden sonra dükkana "satılık" ilanı asması duygulandırdı.

Bir esnaf tarafından dükkana asılan afiş, sosyal medyada adeta paylaşım rekoru kırdı. Sevgilisinin kendisini terk etmesinin ardından "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" diye afiş asan esnafın olaydan haftalar sonra astığı diğer afiş ise herkesi duygulandırdı.

SATILIK İLANI ASTI

Esnaf, son olarak dükkanına "satılık" ilanı astı. Sosyal medya kullanıcıları esnafın bu hareketini "Zeynep dönmedi" olarak yorumladı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraflar kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o afişler:

'Zeynep dönene kadar dükkan kapalı' diyen esnafın son astığı afiş herkesi yıktı geçti
'Zeynep dönene kadar dükkan kapalı' diyen esnafın son astığı afiş herkesi yıktı geçti
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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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