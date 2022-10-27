Bu görselde bakanlar kedi görüyorsa beyninin sağ lobunu, geyik görüyorlarsa sol lobunu kullanıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel büyük ilgi çekti. Kullanıcıların dikkatle baktığı görsel kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

BEYNİNİZİN HANGİ LOBONU KULLANIYORSUNUZ?

Görselde kedi görenlerin beynin sağ lobunu kullandığı, geyik görenlerin ise sol lobunu kullandığı belirtildi. Birçok kişi kendini teste sokarak, görseldeki hayvanı çözmeye çalıştı.

İşte o görsel:

SAĞ BEYİN ÖZELLİKLERİ

Beynimizin yaratıcı kısmı sağ lobudur.

Sağ beyin, görsel ve işitsel konularla ilgilenir.

İnsan, sezgilerinde beyninin sağ tarafını kullanır.

Aynı zamanda sağ beyin lobu, vücudun sol tarafını (organlarını) yönetir.

Görme ve duyma yoluyla öğrenir.

Gerçek üstü hayaller kurar, mecaz anlamlarla ilgilenir.

SOL BEYİN ÖZELLİKLERİ