Optik illüzyon testler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 5 kurdun yer aldığı test oldu. Görsele ilk etapta bakan hiç kimse kurtların nerede olduğunu göremiyor. Sosyal medyada 150 kişiye uygulanan testte hiç kimse 10 saniyede görseldeki 5 kurdu göremedi.
Görsele ilk bakanlar başlangıçta birkaç kurdu fark ediyor. Ancak diğer kurtları görmek aşırı bir dikkat gerektiriyor. Ancak 5 kurdun da yuvarlak içerisine alındığı görseli görenler "Nasıl fark edemedim?" diye de hayıflanıyor.
İşte kurtlar fark edemeyenler için hazırlanan görsel;
Son Dakika › Yaşam › Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar - Son Dakika