Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar - Son Dakika
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Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar

18.10.2022 17:59
Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar

Sosyal medyada paylaşılan bir görsel dikkatini test etmek isteyen insanların ilgisini çekti. Görselde bir tane kurt net bir şekilde görünüyor ve kendisini test etmek isteyenlerden diğer kurtları bulmaları isteniyor.

Optik illüzyon testler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 5 kurdun yer aldığı test oldu. Görsele ilk etapta bakan hiç kimse kurtların nerede olduğunu göremiyor. Sosyal medyada 150 kişiye uygulanan testte hiç kimse 10 saniyede görseldeki 5 kurdu göremedi.

Görselde 5 kurt var ama 150 kişiden hiçbiri göremedi

AŞIRI BİR DİKKAT GEREKTİRİYOR

Görsele ilk bakanlar başlangıçta birkaç kurdu fark ediyor. Ancak diğer kurtları görmek aşırı bir dikkat gerektiriyor. Ancak 5 kurdun da yuvarlak içerisine alındığı görseli görenler "Nasıl fark edemedim?" diye de hayıflanıyor.

İşte kurtlar fark edemeyenler için hazırlanan görsel;

Görselde 5 kurt var ama 150 kişiden hiçbiri göremedi
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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar - Son Dakika
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