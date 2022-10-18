Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar

Optik illüzyon testler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bunlardan biri de 5 kurdun yer aldığı test oldu. Görsele ilk etapta bakan hiç kimse kurtların nerede olduğunu göremiyor. Sosyal medyada 150 kişiye uygulanan testte hiç kimse 10 saniyede görseldeki 5 kurdu göremedi.

AŞIRI BİR DİKKAT GEREKTİRİYOR

Görsele ilk bakanlar başlangıçta birkaç kurdu fark ediyor. Ancak diğer kurtları görmek aşırı bir dikkat gerektiriyor. Ancak 5 kurdun da yuvarlak içerisine alındığı görseli görenler "Nasıl fark edemedim?" diye de hayıflanıyor.

İşte kurtlar fark edemeyenler için hazırlanan görsel;