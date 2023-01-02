Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi - Son Dakika
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Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi

02.01.2023 11:24
Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi

Sosyal medyada paylaşılan bir resim, "Kediyi bulun" notuyla paylaşıldı. Kediyi bulabilenler çok dikkatli olduğunun altı çizildi.

Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç resimlere bir yenisi daha eklendi. Söz konusu resim "Kediyi bulun" diye paylaşıldı. Vatandaşlardan resimdeki kediyi bulmaları istendi.

BULANLARIN DİKKATİ TAKDİRE DEĞER

Resimdeki kediyi bazı vatandaşlar bulamadı. Bazı vatandaşlar ise kediyi hemen fark etti. Kediyi hızlı bir şekilde bulan vatandaşların çok dikkatli olduğunun altı çizildi.

İşte kedinin olduğu yer:

Resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanlar dikkati takdir ediliyor
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SON DAKİKA: Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi - Son Dakika
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