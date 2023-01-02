Sosyal medyada paylaşılan birbirinden ilginç resimlere bir yenisi daha eklendi. Söz konusu resim "Kediyi bulun" diye paylaşıldı. Vatandaşlardan resimdeki kediyi bulmaları istendi.
Resimdeki kediyi bazı vatandaşlar bulamadı. Bazı vatandaşlar ise kediyi hemen fark etti. Kediyi hızlı bir şekilde bulan vatandaşların çok dikkatli olduğunun altı çizildi.
İşte kedinin olduğu yer:
Son Dakika › Yaşam › Sosyal medyada paylaşılan resimdeki kediyi bulmak neredeyse imkansız! Bulanların çok dikkatli olduğunun altı çizildi - Son Dakika