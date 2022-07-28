Az kalsın canından olacaktı plaj havlusu yutan piton balığı kurtarıldı - Son Dakika
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Az kalsın canından olacaktı plaj havlusu yutan piton balığı kurtarıldı

28.07.2022 10:32
Az kalsın canından olacaktı plaj havlusu yutan piton balığı kurtarıldı

Sosyal medyada paylaşılan bir video hayli dikkat çekti. Videoda plaj havlusu yutan bir piton yılanına veteriner ekipleri müdahale ederken havlu başarıyla çıkarıldı.

Söz konusu videoda iki metre uzunluğunda olan bir piton yılanının havlu yutmasıyla veteriner ekipleri müdahale etti. Veteriner ekiplerinin piton yılanına narkoz verip işlemlere başlamasıyla aralarında görev dağılımı yaptı. Ekipte bir kişinin piton yılanının ağzını tutarken diğer bir kişinin ise uzun bir çubukla havluyu çıkardığı görülüyor.

ÇIKAN HAVLUNUN BOYU ŞAŞIRTTI

Öte yandan piton yılanının ağzından çıkan havlunun genişliği veteriner ekiplerini bir hayli şaşırttı. Ancak havluyu başarılı bir operasyonla çıkaran ekiplerin sevinerek birbirine sarıldıkları görülüyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan videoya kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken "yılanın havlu yediğini kim gördü hadi biri gördü veterinere yılanı nasıl getirdi" sözleri oldu.

YORUMLAR
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