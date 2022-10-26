Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kadının dişlerinin bile takma olduğu görülürken, sadece saniyeler sonra gelen bir diğer görüntüde kadının müthiş bir değişim yaşandığı izlendi.
Ekşi Sözlük'teki bir yazarın yorumu da gözlerden kaçmadı. Yazar, "Bu nitelikli dolandırıcılıktır" yorumunda bulundu.
İşte kadının değiştikten sonraki hali:
Son Dakika › Yaşam › Dişleri bile takma ama! Bu kadının son halini görünce 'imkansız' diyeceksiniz - Son Dakika