Kadınlar normalce dans ediyor ama arkadaki kişiyi görenler kahkahayı patlatıyor

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde viral oldu. Direk dansı yapan amcanın videosu 18 milyon izlendi.

İLK BAŞTA KİMSE FARK ETMEDİ

Videoyu izleyen birçok kişi ilk başta kadınların normal şekilde dans ettiğini zannetti ancak arkada direk dansı yapan yaşlı adamı görenler kahkahayı bastı.

ESPRİLİ YORUMLARDA BULUNULDU

Çok izlenen videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı. Bazıları yaşlı adama destek verirken, bazıları da "Yakışmıyor" diyerek eleştiride bulundu.