Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde viral oldu. Direk dansı yapan amcanın videosu 18 milyon izlendi.
Videoyu izleyen birçok kişi ilk başta kadınların normal şekilde dans ettiğini zannetti ancak arkada direk dansı yapan yaşlı adamı görenler kahkahayı bastı.
Çok izlenen videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı. Bazıları yaşlı adama destek verirken, bazıları da "Yakışmıyor" diyerek eleştiride bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Kadınlar normalce dans ediyor ama arkadaki kişiyi görenler kahkahayı patlatıyor - Son Dakika