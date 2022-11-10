Kadınlar normalce dans ediyor ama arkadaki kişiyi görenler kahkahayı patlatıyor - Son Dakika
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Kadınlar normalce dans ediyor ama arkadaki kişiyi görenler kahkahayı patlatıyor

10.11.2022 14:41

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede 18 milyondan fazla izlendi. Kadınların normal bir şekilde dans ettiği sırada arkada bulunan yaşlı adamı görenler, kahkahayı patlattı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa süre içerisinde viral oldu. Direk dansı yapan amcanın videosu 18 milyon izlendi.

İLK BAŞTA KİMSE FARK ETMEDİ

Videoyu izleyen birçok kişi ilk başta kadınların normal şekilde dans ettiğini zannetti ancak arkada direk dansı yapan yaşlı adamı görenler kahkahayı bastı.

ESPRİLİ YORUMLARDA BULUNULDU

Çok izlenen videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum yapıldı. Bazıları yaşlı adama destek verirken, bazıları da "Yakışmıyor" diyerek eleştiride bulundu.

YORUMLAR
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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kadınlar normalce dans ediyor ama arkadaki kişiyi görenler kahkahayı patlatıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadınlar normalce dans ediyor ama arkadaki kişiyi görenler kahkahayı patlatıyor - Son Dakika
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