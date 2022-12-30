Kurbağaya yem olan yılanın son yaptığı hareket tüyleri ürpertti - Son Dakika
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Kurbağaya yem olan yılanın son yaptığı hareket tüyleri ürpertti

30.12.2022 10:30

Sosyal medyada yayınlanan bir video, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kurbağaya yem olan bir yılanın, son anlarında bile kediye karşı savaş verdiği görüldü.

Doğanın en tehlikeli ve yırtıcı hayvanları arasında yer alan yılanlar, genellikle yem olurken değil de yem ederken görüntüleniyorlar. Ancak bu sefer tam tersi bir durum meydana geldi.

KURBAĞA, YILANI AVLADI

Bir kurbağa, kapanına kıstırdığı yılanı saniyeler içerisinde avlamayı başardı. Kurbağanın yılanı mideye indirdiği saniyelerde ise ilginç anlar yaşandı.

SON ANLARINDA BİLE KEDİYE KARŞI KOYDU

Hırçın yılan, ölmeden önceki son dakikalarında bile karşısındaki kediye saldırıya geçti. Hayvanların bu dakikaları sosyal medyada binlerce izlenme aldı.

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SON DAKİKA: Kurbağaya yem olan yılanın son yaptığı hareket tüyleri ürpertti - Son Dakika
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