Güvercin besleyen insanların genelde güvercinlerine çok iyi baktığı biliniyor. Yine güvercinsever bir vatandaş, tam 14 yıl boyunca beslediği güvercinine acı şekilde veda etti.
14 yaşına kadar gelen bir güvercin, hem yaşlanması hem de hastalanmasının ardından daha fazla dayanamayarak öldü.
Güvercinsever vatandaş ise 14 yıllık dostuna veda ettiği acı dolu saniyeleri kayıt altına aldı. Bu anlar binlerce izlendi.
Son Dakika › Yaşam › 14 yıllık güvercini gözlerinin önünde titreyerek can verdi, o ise çaresizce izledi - Son Dakika