14 yıllık güvercini gözlerinin önünde titreyerek can verdi, o ise çaresizce izledi

Güvercin besleyen insanların genelde güvercinlerine çok iyi baktığı biliniyor. Yine güvercinsever bir vatandaş, tam 14 yıl boyunca beslediği güvercinine acı şekilde veda etti.

HEM YAŞLANDI HEM HASTALANDI

14 yaşına kadar gelen bir güvercin, hem yaşlanması hem de hastalanmasının ardından daha fazla dayanamayarak öldü.

ACI DOLU ANLARI KAYDA ALDI

Güvercinsever vatandaş ise 14 yıllık dostuna veda ettiği acı dolu saniyeleri kayıt altına aldı. Bu anlar binlerce izlendi.