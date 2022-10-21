Çöpten 40 bin liralık altın bulduğuna sevinemedi: Bulduğum yere bak, yüreğim cız etti - Son Dakika
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Çöpten 40 bin liralık altın bulduğuna sevinemedi: Bulduğum yere bak, yüreğim cız etti

21.10.2022 16:30

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda çöpten 14 adet çeyrek altınla yapılan bilekliği bulan vatandaş, dikkat çeken bir mesaj verdi. Ev kadınlarına köfte yoğururken ellerinden çıkardıkları bilekliklere sahip çıkmaları çağrısında bulunan vatandaş, "İş yaparken lütfen dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Ev kadınlarının en büyük sorunlarından biri hiç kuşkusuz ki kaybettikleri takılar... Bununla ilgili önceki gün sosyal medyada dolaşıma giren bir video kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"SÜPÜRGEYE ÇEKİYORSUNUZ, BURAYA GELİYOR"

Yayınlanan videoda şehrin çöplerinin döküldüğü alanda 14 adet çeyrek altınla yapılan bilekliği bulan vatandaş, o anlarda bir video çekerek ev kadınlarına yönelik dikkat çeken önerilerde bulundu. Ev kadınlarının köfte yoğururken ya da temizlik yaparken takılarını sağa sola bıraktıklarına dikkat çeken vatandaş, "Buradan ev hanımlarına sesleniyorum. Köfte yoğururken dikkat edin. Bileğinizden çıkarıp sofranın kenarına bırkaıyorunuz. Evi temizlerken bir yere koyuyorsun, çocuk yere atıyor. Süpürgeye çekiyorsunuz. Sonra buraya geliyor" ifadelerini kullandı.

"YÜREĞİM CIZ ETTİ"

Açıklamasının devamında altınları bulduğu için sevinmediğini, aksine üzüldüğünü belirten vatandaş, "Adam buna yapabilmek için 14 tane çeyreği bir araya getirmiş. En az 35-40 bin lira değerinde. Hanımlar lütfen evde iş yaparken dikkat edin. Yüreğim cız etti" şeklinde konuştu.

"SAHİBİ KESİN YENİ GELİNDİR"

Video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Gönderinin altına "Sahibi kesin yeni gelindir", "İnşallah gerçek sahibi çıkar", "Götürüp karakola teslim edin" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Son Dakika Güncel Çöpten 40 bin liralık altın bulduğuna sevinemedi: Bulduğum yere bak, yüreğim cız etti - Son Dakika


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