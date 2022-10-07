Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı - Son Dakika
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Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı

07.10.2022 10:05
Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı

Konya'nın Çumra ilçesinde aracıyla drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 948 lira, araç sahibine de 'ehliyetsiz şahsa araç kullandırmak' suçundan bin 823 lira olmak üzere toplamda 12 bin 771 lira ceza kesildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde aracıyla drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan ehliyetsiz sürücüye 10 bin 948 lira, araç sahibine de 'ehliyetsiz şahsa araç kullandırmak' suçundan bin 823 lira olmak üzere toplamda 12 bin 771 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çumra ilçesinde Y.I. isimli şahıs aracıyla trafiğe açık alanda drift atma görüntülerini sosyal medyada yayınlamasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. İlçe sakinlerine rahatsızlık veren driftçiyi yakalayan Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ehliyetsiz olduğunu tespit ettikleri Y.I.'ya drift atma ve ehliyetsiz araç kullanma suçundan 10 bin 948 TL idari para cezası uygularken, araç sahibine de 'ehliyetsiz şahsa araç kullandırmak' suçundan bin 823 TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, ekipler Y.I. hakkında 'tehlikeli araç kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından adli işlem başlattı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Tragger, Konya, Çumra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada paylaşılan drift pahalıya patladı - Son Dakika

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