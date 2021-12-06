Üye Girişi
Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

06.12.2021 11:17

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira cezaKONYA Konya'da trafiği tehlikeye atarak ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

KONYA Konya'da trafiği tehlikeye atarak ve vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlanan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Trafik magandasına 6 bin 700 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Medya, Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğüne düşen bir ihbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Selçuklu ilçesi Şafak Caddesi kavşağında bir sürücünün sosyal medyada paylaşılan drift yaptığı görüntülerden yola çıkan trafik ekipleri, yaptığı incelemede önce aracın plakasını tespit etti. Ardından araca ve sonrasından sürücüyü tespit eden trafik ekipleri, trafik magandası sürücü M.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRIFT-) maddesinden 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca drift yapılan araç ruhsat sahibi A.Ş.'ye teslim edilirken, M.Ş.'nin sürücü belgesine de 60 gün (2 ay) süreyle el konuldu.

Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza
Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza
Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza

Para Cezası, Medya, Polis, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var 11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! 11:15 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü! Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak? 10:12 Bu spor çok ilginç! En iyi Osmanlı tokadını kim atacak?

Son Dakika Haberleri
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
11:14 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!
10:58 Survivor All Star 2022 kadrosu ortaya çıktı! İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen yarışmacıları
10:54 TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Aralıkta faiz indirimi yapılmaması olasılığı arttı
10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins
10:40 Otomobil satışında yeminli sözleşme dönemi başladı
10:36 New York Times: Suriye narko-devlet oldu, uyuşturucunun başında Mahir Esad var!
Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru         
11:25
Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:22
İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı         
11:18
Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi'' Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''         
11:16
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! Maaşlara şimdiden 785 liralık zam göründü         
11:11
Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var         
10:53
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihara kalkıştı Feci olay! Kendisinden 21 yaş küçük eşini öldürüp, intihara kalkıştı         
10:16
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:28:11. #1.12#
SON DAKİKA: Sosyal medyada paylaşılan drifte 6 bin 700 lira ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement