Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı - Son Dakika
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Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı

24.10.2022 11:57

Gelin adayı genç kızın ev terliğiyle misafirlerini karşıladığı, damat adayı gencin ise kız istemeye tişört ve eşofman altıyla katıldığı tören sosyal medyada şaşkınlıkla karşılanırken çok sayıda etkileşim aldı.

Son dönemlerde sosyal medyada popüler hale gelen kız isteme töreni videolarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu video daha öncekilerden biraz farklı...

KIZ KAPIYI TERLİKLE AÇTI

Bahsi geçen videoda damat adayının tişörtle geldiği, müstakbel gelinin ise kapıyı terliklerle açtığı görülüyor. Aile üyelerinin eve girmesinin ardından kız istemeye geçiliyor. Bu esnada yaşananlar da bir hayli ilginç...

FİNCANLARA BURUNLARINI SÜRDÜLER

Gelin adayı, müstakbel eşi için tuzlu kahve hazırlarken erkek tarafının getirilen kahvelere burunlarını sürmesi dikkat çekti. Kısa sürede çok izlenenler arasına giren bu görüntülere kimse bir anlam veremedi.

"NE İZLEDİM BEN"

Gönderinin altına "Nezaket yok, zariflik yok, incelik yok. Kaba saba tavırlar. Kendilerini rezil etmekten başka yaptıkları bir şey yok", "Ne izledim ben", "Yani video da o kadar çok enteresan şey var ki hangisine takılacağımı bilemedim", "Çok korkuyorum böyle bir şeye denk geleceğim diye" şeklinde yorumlar yapıldı.

O paylaşımlardan bazıları:

Bu nasıl kız isteme töreni! Damat adayı tişörtle geldi, müstakbel gelin misafirleri terlikle karşıladı
Bu nasıl kız isteme töreni! Damat adayı tişörtle geldi, müstakbel gelin misafirleri terlikle karşıladı
Bu nasıl kız isteme töreni! Damat adayı tişörtle geldi, müstakbel gelin misafirleri terlikle karşıladı
Bu nasıl kız isteme töreni! Damat adayı tişörtle geldi, müstakbel gelin misafirleri terlikle karşıladı
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Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı - Son Dakika


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