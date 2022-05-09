Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı - Son Dakika
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Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı

09.05.2022 17:09

- Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı Konya'da trafiği tehlikeye atarak seyreden aracın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

- Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı

KONYA - Konya'da trafiği tehlikeye atarak seyreden aracın görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede aracı yakalayan ekipler 4 bin 458 TL cezai işlem uygulayarak adli işlem başlattı.

Konya'da Antalya Çevreyolu üzerinde bir aracın trafiği tehlikeye atarak seyrettiği ve içindeki yolcunun aracın camından çıkarak tehlikeli hareketler yaptığı anlar aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevre kameralarının incelenmesi ve yapılan çalışmalar sonrasında görüntülerin paylaşımından 25 dakika sonra araç tespit edilerek ekiplerce yakalandı. Araç sürücüsü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan ve pencereden çıkıp tehlikeli hareketler yapan E.H.'ye muhtelif maddelerden 4 bin 458 TL cezai işlem uygulandı. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslar Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı
Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı

YORUMLAR
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Ticari uzay yolculuğu neden bu kadar pahalı? Ticari uzay yolculuğu neden bu kadar pahalı?

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada paylaşılan tehlikeli yolculuk pahalıya patladı - Son Dakika


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