Sosyal medyada paylaşılan videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen şüpheliye soruşturma - Son Dakika
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Sosyal medyada paylaşılan videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen şüpheliye soruşturma

23.05.2022 18:21
Sosyal medyada paylaşılan videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen şüpheliye soruşturma

SOSYAL medyada paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

SOSYAL medyada paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes G. hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes G. hakkında TCK'nin 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.


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Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Boğaziçi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada paylaşılan videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen şüpheliye soruşturma - Son Dakika


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