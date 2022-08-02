Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı

02.08.2022 13:17

Çekmeköy'de ilçe belediyesinin bir çocuk parkında çalışma yapmak üzerine alana gelmesiyle bölge halkı arasında gergin dakikalar yaşandı. Parktaki ağaçların sökülmesini engellemek isteyen vatandaşlarla zabıta arasında tansiyon yükselirken, yaşanan olay sonucu en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Çekmeköy'de bir mahallede yaşanan arbede de vatandaşın soluklandığı parkta yetkililer ağaç sökümüne başladı. Buna tepki gösteren vatandaşlar ise harekete geçti. Ağaçları söktürmek istemeyen vatandaşlar çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerine karşı koymaya çalıştı. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonun yansıdı.

EN AZ 10 GÖZALTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ekipler ve yurttaşlar arasında yaşanan tartışma sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı.

"YETER, ARTIK YETER"

Öte yandan videoda tartışmanın giderek büyümesiyle bir kişinin ağaçlar kesilmesin diye "Yeter, artık yeter" diyerek ekiplere tepki gösterdiği görülüyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Videoya kullanıcılar tarafından beğeni ve yorumlar yapıldı. Yorumlar arasında bir vatandaşın "Sadece park, beton olmasın dedikleri için gözaltına alındılar. Bir torba çimento insandan daha değerli" ifadesi yer aldı.

Vatandaşların soluklandığı parkta ağaç sökümüne başlayan ekiplere bir vatandaş 'Yeter artık' diyerek tepki gösterdi
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SON DAKİKA: Çekmeköy'de ağaçların sökülmesine tepki gösteren vatandaşlarla zabıta arasında gerginlik! Arbede sonucu en az 10 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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