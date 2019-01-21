Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kıran Fotoğraf

Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kıran Fotoğraf

45 dakika önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerinin huzur uygulaması yaptıkları sırada bir çocuğun isteğini kırmayıp kar üstünde kızağa bindirmesi takdir topladı.

Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kıran Fotoğraf, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerinin huzur uygulaması yaptıkları sırada bir çocuğun isteğini kırmayıp kar üstünde kızağa bindirmesi takdir topladı.

Türkiye geneli huzur uygulaması sırasında küçük çocuğun kızağa binme isteğini geriye çevirmeyen Jandarma astsubayın bu görüntüsü bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşıldı.

Tahta kızak üzerinde küçük çocuğu belli bir süre, kızağa bağlı olan iple çeken astsubayın bu fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı. Bir çok vatandaş küçük çocuğu sevindiren askerin ismini merak ederken böylesine güzel sahnelerin sürekli olmasını istediler. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Aslanapa, Kütahya, Huzur, Jandarma, Yaşam
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