Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kıran Fotoğraf
45 dakika önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde jandarma ekiplerinin huzur uygulaması yaptıkları sırada bir çocuğun isteğini kırmayıp kar üstünde kızağa bindirmesi takdir topladı.
Kütahya
'nın Aslanapa
ilçesinde jandarma ekiplerinin huzur uygulaması yaptıkları sırada bir çocuğun isteğini kırmayıp kar üstünde kızağa bindirmesi takdir topladı. Türkiye
geneli huzur uygulaması sırasında küçük çocuğun kızağa binme isteğini geriye çevirmeyen Jandarma
astsubayın bu görüntüsü bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşıldı.
Tahta kızak üzerinde küçük çocuğu belli bir süre, kızağa bağlı olan iple çeken astsubayın bu fotoğrafına yüzlerce yorum yapıldı. Bir çok vatandaş küçük çocuğu sevindiren askerin ismini merak ederken böylesine güzel sahnelerin sürekli olmasını istediler. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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