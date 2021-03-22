Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede - Son Dakika

Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede
22.03.2021 13:16
- Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- Sosyal medyada PKK propagandası yapan 3 kişi adliyede
KOCAELİ - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Komutanlığı ekiplerince, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Üç ayrı adrese düzenlenen operasyonda A.Ç., F.K. ve A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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