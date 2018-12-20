Son Dakika Haberleri: Sosyal Medyada PKK Propagandasına 11 Gözaltı

Sosyal Medyada PKK Propagandasına 11 Gözaltı

37 dakika önce

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal Medyada PKK Propagandasına 11 Gözaltı, System.String[]
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisinin operasyonuyla şuana kadar 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler evlerinde yapılan aramalarda PKK'nın sözde bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aranan dört zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 Kaynak: İHA

İzmir, PKK, 3. Sayfa
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