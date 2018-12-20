Sosyal Medyada PKK Propagandasına 11 Gözaltı
37 dakika önce
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir
'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisinin operasyonuyla şuana kadar 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler evlerinde yapılan aramalarda PKK'nın sözde bez parçaları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Aranan dört zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 Kaynak: İHA
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