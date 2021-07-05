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Sosyal medyada plaj günlüğü - Son Dakika

Sosyal medyada plaj günlüğü

05.07.2021 14:07
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SEVGİLİSİYLE TATİLDEScherzinger ve Evans, hafta sonunda da plajda görüntülendi.

Sosyal medyada plaj günlüğü
SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Scherzinger ve Evans, hafta sonunda da plajda görüntülendi. Önce sevgilisini ve çevreyi cep telefonuyla videoya çeken Nicole Scherzinger, daha sonra da yanına gelen bir hayranıyla fotoğraf çektirdi.

Sosyal medyada plaj günlüğü
SEVGİLİSİ ÇOK İLGİLİ

Bu arada Scherzinger'in kalabalık plajda bikisinin üzerine bir pareo bağlaması da sosyal medyada konu edildi. Pussycat Dolls adlı grupla ünlenen Nicole Scherzinger'i eleştirenler, şarkıcının sosyal medya fotoğraflarını filtreden ve uygulamalardan geçirip kendini kusursuz gösterdiğini ileri sürdü. Bu kişiler paparazzilerin görüntüleyebileceği yerlerde ise doğal hatlarının görünmemesi için Scherzinger'ın beline pareo bağladığını ileri sürdü.

Sosyal medyada plaj günlüğü

PAREOSUNU HİÇ ÇIKARMADI

Bazı kişiler de Scherzinger'in tatil yaparken bile etrafta paparazziler olabileceğini düşünerek sürekli poz verdiğini iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Nicole, paparazzilerin nerede bulunduğundan emin olamadığı için sürekli en güzel pozlarını vererek dolaşıyor" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada plaj günlüğü
ŞIKLIĞINDAN ÖDÜN VERMEDİ

Nicole Scherzinger'ın plajda da bikinisinden tüm aksesuarlarına kadar şıklığı elden bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Boyun kısmından çapRaz bağlamalı bir bikini giyen Scherzinger, kolyesini, saat ve bileziklerini, yüzüklerini takmayı da ihmal etmedi. Güzel şarkıcı, güneşten korunmak için de geniş bir şapka takmayı tercih etti.

Sosyal medyada plaj günlüğü
KAMERA ARKASINDA DOĞAN AŞK

Bir dönem Kelly Brook ile ilişki yaşayan ve onu aldatmasıyla gündeme gelen Thom Evans ile Nicole Scherzinger, 2019 yılında The X Factor: Celebrity adlı yarışma programında tanıştı. Sonra aralarında bir aşk doğdu ve ikili o zamandan bu yana birlikteliklerini sürdürüyor.

Sosyal medyada plaj günlüğü

Nicole Scherzinger, Dolls, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sosyal medyada plaj günlüğü - Son Dakika Magazin


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