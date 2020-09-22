Sosyal medyada provokatif paylaşım yapan 61 kişiye soruşturma - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesi merkezli 2 sosyal medya hesabı üzerinden Türk milleti ve devleti hakkında provokatif paylaşım yaptıkları belirlenen 61 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Haklarında soruşturma başlatılanlar arasında Almanya 'da yaşayanlar da bulunuyor.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 2 sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan görüntü ve yorumlarda 'Türk milletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçu işlendiğini belirledi. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen deliller üzerine 23 il ile Almanya'da yaşadıkları tespit edilen 61 kişi hakkında sosyal medya üzerinden 'Türk milletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

- Keşanedirne