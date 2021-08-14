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Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

14.08.2021 23:14
Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı, System.String[]

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımladığı provokatif videoyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şahsın Gaziantep'te geçici koruma statüsündeki M.M. olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika


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