Sosyal Medyada Provokatif Paylaşıma Gözaltı
16 dakika önce
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde çekilen, başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde çekilen, başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mart'ta üniversite kampüsünde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliği sırasında çekilen provokatif görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Erdenay A. (18) ve Samet Talha Ü. (21) hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Erdenay A. ve Samet Talha Ü'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Üniversiteden suç duyurusu
KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: AA
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