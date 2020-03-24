Sosyal medyada rencide edilen yaşlı adama destek ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada rencide edilen yaşlı adama destek ziyareti - Son Dakika

Sosyal medyada rencide edilen yaşlı adama destek ziyareti

40 dakika önce

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada sosyal medyada bir gencin tepki toplayan görüntü paylaşımıyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı (79) evinde ziyaret etti.

Ankara'nın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sağlık kontrolü için hastaneye gitmek üzere evinden çıktığı sırada sosyal medyada bir gencin tepki toplayan görüntü paylaşımıyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça'yı (79) evinde ziyaret etti.

Keçiören'deki evinde Altınok'u, kızı, oğlu, gelini, damadı ve torunlarıyla karşılayan Yavaşça, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilen sohbette Yavaşça, Gaziantepli olduğunu ve geçmişte lokanta çalıştırdığını belirterek, 3 yıl önce eşini kaybettiği için yalnız yaşadığını söyledi.

Başkan Altınok, 6 çocuk ve 9 torun sahibi Yavaşça'nın bir oğlu için iş aradığını öğrenince Belediyenin Kariyer Ofisi aracılığıyla yardımcı olunacağı sözünü verdi.

Yavaşça'nın evini ay da 2 kez belediye olarak temizleyeceklerini aktaran Altınok, "Sizin yaş grubunuz için dışarı çıkmak bu günlerde sağlığınız açısından çok sakıncalı. Bundan sonra sağlık ve buna benzer ihtiyaçlarınız olursa sizleri hastaneye sağlık ekiplerimiz götürecek, ihtiyaçlarınızı da yine ekiplerimiz yerine getirecek. Belediye birimlerimiz 60 yaş üstü tüm büyüklerimizin hizmetindedir." dedi.

Altınok, ziyaretin sonunda Yavaşça'ya eldiven, maske ve dezenfekte seti hediye etti.

Yavaşça'nın sağlık kontrolü için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiği sırada kendisini polis olarak tanıtan bir gencin sokağa neden çıktığını sorması üzerine kameraya yansıyan üzüntüsü ve mahcubiyeti tepki toplamıştı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi" suçundan hakkında soruşturma başlattığı M.T.E, 1. Sulh Ceza Hakimliğince 15 gün süreyle evini terk etmemesine ve bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarette bulunmasına hükmetmişti.

Sosyal medyada rencide edilen yaşlı adama destek ziyareti

Turgut Altınok, Keçiören, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:30 Kaynak: AA

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