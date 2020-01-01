Sosyal medyada sahte içkinin yapılışını anlatan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sosyal medyada sahte içkinin yapılışını anlatan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sosyal medyada sahte içkinin yapılışını anlatan kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada sahte içkinin yapılışını anlatan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da evine kurduğu düzenekle sahte içki imal eden ve yapılışını sosyal medya hesabından uygulamalı anlatan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sahte içkinin nasıl imal edileceğini anlatan kişiyi takibe aldı.

Şüphelinin Muratpaşa ilçesinde yaşadığını belirleyen ekipler, evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin evinde sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ve malzemeler ele geçirildi.

Zanlı, hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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