Sosyal medyada satışa çıkarılan "kaplumbağalar" koruma altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sosyal medyada satışa çıkarılan 'kaplumbağalar' koruma altına alındı - Son Dakika Ekonomi

Sosyal medyada satışa çıkarılan "kaplumbağalar" koruma altına alındı

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla satılmak istenen "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, el konularak koruma altına altındı.

Sosyal medyada satışa çıkarılan

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla satılmak istenen "timsah yiyen" (alligator tortoise) ve "mahmuzlu" (sulcata tortoise) kaplumbağalar, el konularak koruma altına altındı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yaban hayvanlarını koruma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Koruma faaliyetleri kapsamında DKMP Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medyada egzotik kaplumbağa satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Satış ilanı verenle müşteri olarak görüşen ekipler, 8 "timsah yiyen" ve 4 "mahmuzlu" kaplumbağa için 16 bin 400 lira karşılığında anlaşarak bir araya geldi.

Satışı yapılmaya çalışılan hayvanların yurda giriş belgeleri ve faturaları ibraz edilemeyince söz konusu hayvanlara ekipler tarafından el konuldu. Koruma altına alınan kaplumbağalar yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişi hakkında işlem başlatıldı ve 7 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyada satışa çıkarılan timsah yiyen kaplumbağalara el konuldu
Milli elektronik kelepçe 2021'de devreye girecek 51 il ve 2 ilçede SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 19:32:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada satışa çıkarılan "kaplumbağalar" koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]