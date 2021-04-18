SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR - Son Dakika

SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

18.04.2021 11:21

Pandemi sürecinde birçok kişi giyim kadar gıda ihtiyacını da internet üzerinden karşıladı.

Pandemi sürecinde birçok kişi giyim kadar gıda ihtiyacını da internet üzerinden karşıladı. Bunun birtakım riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Murat Doğan, etkieti olmayan, resmi kurumlardan gerekli izinleri alınmamış ürünlere itibar etmemek gerektiğini söyledi. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise "Sosyal medyadan yapılan alışverişler, tüketiciler için büyük risk teşkil ediyor" dedi.

Kurumsal sitelerin dışında sosyal medya platformlarında satışa sunulan gıdaların denetimden uzak olduğuna ve bunun insan sağlığına zarar verebileceğine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Murat Doğan, 'Sosyal medya platformlarından satışa sunulan gıdalar üretim, nakliye ve depolama sırasında, pek çok gıda riskini barındırabilir' uyarısında bulundu.

'BAKTERİLER İNSAN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİR'

Koronavirüs salgınıyla insanların birçok alışkanlığının değiştiğini söyleyen Dr. Murat Doğan 'Gıda alışverişlerimizi internet üzerinden yapar hale geldik. Bu tür alışverişlerde yüzde 66'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Sosyal medya üzerinden gıda alışverişi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Alacağımız gıdanın, gıda güvenliği açısından doğru ürün olup olmadığına bakmalıyız. Ürünlerin etiketli olması gerekiyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı izinlerinin tam olması lazım. Çiğ sütten yapılmış peynirde çok çeşitli bakteriler üreyebilir. Konserve türü ürünlerde bulunan clostridium botulinum dediğimiz bakteriler insan ölümüne bile neden olabiliyor' diye konuştu.

'ETİKETİ OLMAYAN ÜRÜNLERE İTİBAR ETMEMELİYİZ'

Alınan ürünün hangi koşullarda üretildiğine, etiketlemenin yapılıp yapılmadığına, saklama koşullarına ve sevkiyat sürecine dikkat edilmesi gerektiğinin belirten Doğan sözlerine şöyle devam etti:

'Güvenmediğimiz yerlerden ürün satın almamalıyız. Kargo sürecinde uygun şartlarda getirildiğinden emin olmalıyız. Soğuk hava deposu olup olmadığına bakmalıyız. Şirket bilgilerine çok kolay bir şekilde ulaşmalıyız. Bakanlık izni olamayan yerlerde hayvan antibiyotik tedavisi gördüğü sırada hayvanın sütüne ister istemez antibiyotik geçiyor. Biz çocuklarımıza antibiyotikli süt içirmiş oluyoruz. Etiketi iyi görmek gerekiyor. Etiketi olmayan ürünlere itibar etmemeliyiz.'

KÜÇÜK: SOSYAL MEDYA YENİ BİR PAZAR HALİNE GELDİ

Salgın sürecinde uzaktan satış diye adlandırdığımız satıcıyla yüz yüze gelinmeksizin yapılan satışlarda ciddi artışlar olduğunu kaydeden Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise 'Sosyal medya yeni bir pazar haline geldi. Özellikle kendi ürünlerini satan çok sayıda kişi pazarlama yapıyor. Satın aldığımız ürünlerin güvenli gıda ürünü olup olmadığını bilmiyoruz. Sosyal medyadan satış yapanların içinde maalesef kötü niyetli dolandırıcılar da bulunuyor. Vadedilen ürünler gönderilmiyor. Hiç ürün göndermeyenler bile oluyor. Sosyal medyadan yapılan alışverişler, tüketiciler için büyük risk teşkil ediyor' ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN VERGİ KAYBI OLUYOR'

Tüketicilerin kurumsal kimliğinden emin oldukları işletmeleri seçmeleri gerektiğine dikkati çeken Küçük konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

'Ürün gelmeden para göndermeyiniz. Kapıda ödeme seçeneğini tercih ediniz. Kargo firmalarının uyguladığı kontrollü teslimat uygulamaları tercih edilmeli. Satış yapan kişilerin sertifikası olursa daha güvenilir alışveriş yapılır. Gıda ürünlerinde denetimi yapılmamış ürünleri almak başlı başına büyük risk. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın denetiminden geçmiş gıdaları tercih etmeleri sağlıkları açısından en doğru olanıdır. Özellikle piyasada yumurta, süt, peynir ve tereyağı satışı günü birlik getirseler bile ciddi riskler taşıyor. Kayıt dışı satış yapan kişiler de var. Bu anlamda baktığımızda devletin vergi kaybı da oluyor.?

SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR
SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Levent Küçük, Pandemi, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA SATIŞA SUNULAN GIDA ÜRÜNLERİ SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR - Son Dakika


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