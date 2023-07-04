Sosyal medyada silah üretimi iddiasıyla ilgili operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada bir atölyede silah üretildiğine dair yapılan paylaşımla ilgili çalışma başlatıldı.

BELİNDE GÖRÜLEN SİLAH KURUSIKI

Yapılan çalışmalarda videoda bahsedilen silah atölyesinin bulunmadığı, şüphelinin belinde görülen silahın kurusıkı olduğu anlaşıldı. Paylaşımda yer alan şüphelinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Bulunduğu ilçede videolu paylaşımlar yaptığı belirlenen yabancı uyruklu A.U. (26) isimli şüpheli Arnavutköy'de yakalanırken, ülkeye kaçak yollardan geldiği ve oturma izninin bulunmadığı belirlendi.

DEPORT EDİLECEK

Yakalanan şüphelinin işlemlerinin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.