Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu - Son Dakika

Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla fotoğraflar paylaşan iki şüphelinin evine baskın yapıldı.

Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sosyal medya hesaplarından silahla fotoğraflar paylaşan iki şüphelinin evine baskın yapıldı. Aramada silah bulunamazken, bir adet bıçak ele geçirildi.


Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından silahlarla çekilmiş görüntü paylaşan Y.Ç. ve Ö.P.'yi takibe aldı. Yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucu geçtiğimiz gece saatlerinde Kazımdirik-Turan ve İstiklal- Kurtpınar Mahalleleri'ndeki iki ikamete baskın yapıldı.


Evlerde yapılan aramalarda silaha rastlanmazken, bir adet suç aleti bıçağa el konularak muhafaza altına alındı.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Universidad - Colo Colo maçında Matias Dituro'nun hareketi sosyal medyayı salladı
Gezi davasındaki beraat kararına Mustafa Varank'tan sert tepki: Apaçık bir ihanettir Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 00:58:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal medyada silahla fotoğraf paylaşanlara gece operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]