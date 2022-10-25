Yuvasında görüntülendi! Sincabın ev halleri izleyenlere tebessüm ettirdi - Son Dakika
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Yuvasında görüntülendi! Sincabın ev halleri izleyenlere tebessüm ettirdi

25.10.2022 22:22

Sosyal medyada "Sincap ve ev halleri" diye paylaşılan bir video kısa sürede milyonlarca izlendi. Yuvasında görüntülenen sincabın videosu büyük beğeni alırken, izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Sosyal medyada hayvanlarla ilgili paylaşılan görüntüler büyük bir izlenme alıyor. Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği videolar olarak hayvanlar en ön sıralarda yer alıyor.

SİNCAP VE EV HALLERİ

Bu videolar arasında bir sincap belgeseli de bulunuyor. "Sincap ve ev halleri" diye paylaşılan video izleyenlere tebessüm ettirdi.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Yuvasında görüntülenen sincabın kendini salmış halde uyuması ve yavrularıyla ilgilendiği anlar büyük beğeni aldı. Söz konusu video kısa süre içinde milyonlar izlendi.

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Son Dakika Güncel Yuvasında görüntülendi! Sincabın ev halleri izleyenlere tebessüm ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yuvasında görüntülendi! Sincabın ev halleri izleyenlere tebessüm ettirdi - Son Dakika
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