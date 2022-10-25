Yuvasında görüntülendi! Sincabın ev halleri izleyenlere tebessüm ettirdi

Sosyal medyada hayvanlarla ilgili paylaşılan görüntüler büyük bir izlenme alıyor. Kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği videolar olarak hayvanlar en ön sıralarda yer alıyor.

SİNCAP VE EV HALLERİ

Bu videolar arasında bir sincap belgeseli de bulunuyor. "Sincap ve ev halleri" diye paylaşılan video izleyenlere tebessüm ettirdi.

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Yuvasında görüntülenen sincabın kendini salmış halde uyuması ve yavrularıyla ilgilendiği anlar büyük beğeni aldı. Söz konusu video kısa süre içinde milyonlar izlendi.