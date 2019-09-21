'Sosyal medyada spekülatif bilgiler, kitleleri yanlış yönlendiriyor'

SOSYAL Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut, sosyal medya üzerinde teyidi olmayan spekülatif bilgilerin kitleleri yanlış yönlendirmek için çok rahat bir şekilde kullanılabildiğini söyledi. Karabulut, " Adana'da yaşandığı iddia edilen olayda bu bilinçsizce yönlendirilmekten kaynaklı ilgisiz kişilere de zarar verildi" dedi.

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna yönelik cinsel taciz iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinde spekülatif bilgilerin yer aldığını belirten Sosyal Medya ve Bilişim Uzmanı Mehmet Karabulut, daha çok tıklanabilirlik ve abone, üye ve arkadaş sayısına sahip olmak için sosyal medya kullanıcılarının spekülatif bilgilere yer verdiğini kaydetti. Teyidi olmayan spekülatif bilgilerin kitleleri yanlış yönlendirmek için çok rahat bir şekilde kullanabildiğine dikkat çeken Karabulut, "Gerçek medyadan, sosyal medyanın dışında teyitli olarak çalıştığından ötürü, sonuçlarını yakalamak daha mantıklı geliyor. Ancak insanlar yakınlarının paylaşımları üzerinden gerçek olduğu kanısına varıyor. Bundan dolayı kitleler yanlış yönlendirmeye daha çok maruz kalıyor. Konusunda bilgi sahibi olan ya da olmayan insanların aldığı yetkiler dahilinde bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları yanlış yönlendirmeler bazı kötü sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. Bu noktada herhangi bir yaptırım veya yönetim şeması olmadığı için kimin ne dediğinin fazla bir önemi olmuyor. Sadece ne kadar çok etki vereceği ne kadar çok tık alacağı ya da abone, üyeye sahip olacakları, kendi çıkarları doğrultusunda 1'i 5 yaparak paylaşımlar yaptıklarından ötürü ortaya sıkıntılı şeyler çıkabiliyor. Bunun çözümü sosyal medya kullanıcılarının daha bilinçli hale gelmesi için bazı eğitim veya danışma servislerinin oluşturulması. ya da her habere direk inanmak yerine onun teyidini, doğruluğunu araştırmaktan gerekiyor. Bilinçli kullanıcılar genelde yayılan haberlerin doğruluğunu ya da sahteliğini teyit eden bazı organizasyonları takip ediyorlar. ya da gerçek anlamda böyle bir olay olmuş mu? Yoksa olmamış mı? İnternette yapacağınız çok küçük bir araştırmayla bunun gerçek veya yalan olduğunu ortaya çıkarabiliyorlar" dedi.

SUİSTİMAL EDİLDİ

Adana'daki cinsel taciz iddiasına ilişkin sosyal medya üzerinde insanların bilinçsizce yönlendirilmesinden kaynaklı olayların ortaya çıkması değerlendiren Karabulut, şunları söyledi:

"Büyük ihtimalle kişiler daha fazla etkide bulunsunlar diye şu anki durumu suiistimal ettiklerini düşünüyorum. Bundan dolayı konuyla alakalı ya da alakasız kişilerin zarar görmesine neden oluyorlar. Bundan dolayı daha dikkatli, doğruluğuna emin oldukları haberleri paylaşmaları daha sorumluluk doğrultusunda yapılacak bir adım olacaktır. Sırf Arapça tabela bulunduğu için yabancı uyruklu insanların dükkanlarına zarar verme noktasına kadar geldi. Bunların ilgisiz kişilere de zarar verdiğini insanların görmesi lazım. Bu noktada gerçek medyanın doğruluğunu teyit ettikleri haberler üzerinden hareket edilmesi daha doğru olacaktır. Bu noktada doğruluğu teyit edilse dahi belli bir ırka, millete saldırı şeklinde değil daha iyi analiz edilmesine olanak sağlamak daha doğru olacaktır. Henüz doğruluğu dahi teyit edilmemiş bir haberin sosyal medyada 1'e 5 katılarak anlatılmasından dolayı insanlar özellikle büyük kitleler halinde galeyana getiriliyor. Bundan dolayı ilgisiz insanların da zarar görmesine neden oldu. Bu olayı tasvip etmiyoruz hicap duyuyoruz. Yetkili mercilerin açıklamalarını takip etmek gerekiyor. Bu tarz olaylar siyasi bir evreye getirilmeye çalışılıyor."

40 KİŞİ GÖZALTINDA, 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde 19 Eylül'de, 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası üzerine toplanan kalabalığı polis güçlükle dağıttı ancak ilerleyen saatlerde tekrar bir araya gelen grup, mahalledeki özellikle yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerine zarar verip, yağmaladı. Sosyal medya üzerinden gruplar aracılığıyla spekülatif bilgiler yayarak, toplumu yanlış yönlendirdikleri iddiasıyla 5'i kadın 40 kişi gözaltına alındı. İlk sorgularında, şüpheliler bilgi kirliliği içerisinde paylaşım yaptıkları, grupları yönlendirme amacında olmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmedi. 40 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nde alınacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bu arada olayla ilgili gözaltına alınan ve 37 adet değişik suçtan kaydı bulunan 15 yaşındaki A.K. ise tutuklandı.