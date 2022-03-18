SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

18.03.2022 22:49

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartışan akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı taş, sopa ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medya üzerinden tartışan akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı taş, sopa ve bıçaklı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan M.K. (16) ve F.K. (16) sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerine hakaret etti. Dün öğle saatlerinde kahvehanede karşılaşan ikili tartışmaya devam etti. Daha sonra F.K. ve ağabeyi Fesih K. yakın akrabalarının kaldığı işçi koğuşuna gitti. O sırada 2 kardeş ve E.K., Necmettin K., M.K., C.K., ve B.K. koğuşta bulundukları sırada, tartışma yaşadıkları M.K. ve akrabaları T.K, M.Z.K., M.K., A.K., Erhan K. ve N.K. ile birlikte koğuşa geldi. İki akraba grubu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp sokağa taştı. İki grup arasındaki tartışma taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İki taraftan da yaklaşık 40 kişinin karıştığı olayda Erkan K., Fesih K. ve Necmettin K. vücutlarının çeşitli yerlerinden, Erhan K. ise karın bölgesinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yaralılar ise sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Erkan K. ve Fesih K.'nın tedavisinin ardından gözaltına alındığı Necmettin K. ve Erhan K.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında Fesih K. ve Erkan K. ile 17 yaşındaki F.K.,M.K., C.K., B.K., E.K. M.K. ile akrabaları T.K, M.Z.K., suça sürüklenen çocuklar M.K. ve A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde F.K. ağır yaralı olan Erhan K.'yı bıçakladığını itiraf etti. Necmettin K. ise kendisini M.K.'nın bıçakladığını ileri sürdü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında F.K., ağabeyi Fesih K., M.K., C.K., B.K., E.K. ile M.K. akrabaları T.K, M.Z.K., M.K., A.K., ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Hakaret, Gümbet, Bodrum, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOSYAL MEDYADA TARTIŞAN AKRABALAR ARASINDAKİ TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGADA 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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