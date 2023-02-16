Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

16.02.2023 10:50
Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun

ÇEKMEKÖY'de bulunan 5 katlı bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada 'depremde çökme riski' tartışması yarattı.

ÇEKMEKÖY'de bulunan 5 katlı bir apartmanın görüntüsü sosyal medyada 'depremde çökme riski' tartışması yarattı. Üçgen yapısıyla ince bir duvarın üstünde inşa edilmiş görüntüsü veren yapının müteahhidi Eser Karataş, "Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun. Sosyal medyada paylaşım yapan arkadaşların; önceki paylaşımlarını kaldırarak, tekrar paylaşım yapmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız" dedi. Aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da" İfadelerini kullandı.

Çekmeköy'de bulunan 5 katlı Savaş Apartmanı'nın sosyal medyada paylaşılan görüntüsü tartışma yarattı. Üçgen yapısı ile ön bölümünden, ince bir duvarın üzerine inşa edilmiş görüntüsü veren binanın giriş katlarında işletmelerin de olduğu görüldü. Bir kısmı, üçgen şeklinde inşa edilen apartmanın, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı 'depremde çökme riski' konusunda tartışma yarattı.

'KESİNLİKLE DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN'"Binamız sosyal medyaya düşmüş" ifadesini kullanan binanın müteahhidi Eser Karataş, "Ben sosyal medyada paylaşım yapanlara cevap vermek için buraya binanın fotoğrafını çekmeye geldim. Burada çekim yapan basın mensuplarını gördüm. Binaya dair elimdeki evrakları gösteriyorum. Binamız yeni bir bina; 10 yıllık bile değil, 2013 yılında iskanı alındı. Belgeleri belediye tarafından onaylanmıştır. Bunu paylaşan arkadaşlar bir zahmet gelip bizden bilgi alsalardı. Ondan sonra sosyal medyada paylaşım yapsalardı. Binanın şeklini zaten belediye belirliyor. Yapı ve şekil belediye tarafından onaylanıyor. Bu bina belediye tarafından iskan verilmiş bir bina, iskan belgesi zaten yapısal olarak sorun olmadığı anlamına geliyor. Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygundur. Bu konuda paylaşım yapan arkadaşların tekrar paylaşım yapmasını ve bu konudaki önceki paylaşımlarını kaldırmasını rica ediyorum. Aksi takdirde hukuki süreç başlatacağız. Binamızda herhangi bir sorun yok" dedi.

'BİNAYLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK, MEMNUNUZ'Binanın aynı zamanda toprak sahibi olan apartman sakini Fikret Savaş ise, "Ben de burada oturuyorum. Binayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, memnunuz da. Sosyal medyaya düşmüş, sorun ne, amaç ne bilemiyorum. Kardeşimin de dairesi var burada, o da kiradaydı. Burada kalan herkes, kiracılar kendi rızasıyla gelip gidiyorlar zaten" diye konuştu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:26 Yıllık maaşını veren var! İşte futbol camiasından "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yapılan bağışlar
10:20 Ülkelerine dönmek üzere İstanbul'a gelen ekibi, vatandaşlar uzun süre ayakta alkışladı
10:23 Türkiye Tek Yürek gecesinde yaşananlar! Bestemsu Özdemir ağladı, makyajsız katılan isimler alkış topladı
09:52 İspanya ordusu, İskenderun'da devriye mi atıyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüntülere ilişkin açıklama
09:48 Kendisine "Vitaminsiz Goebbels" diyen Kılıçdaroğlu'na Fahrettin Altun'dan yanıt: İlkokul çağı sokak mizahı
09:42 Enkaz altındaki Hataysporlu Atsu'nun dairesine ulaşıldı! Hala hiçbir haber alınamıyor
09:41 Son Dakika: Deprem sonrası yakalama kararı çıkarılan müteahhit, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı
09:34 Enkaz yığınına dönen Hatay'ın bu mahallesinde hiçbir ev yıkılmadı
09:37 Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu, depremzedeler için Hollanda'da 88 milyon euro topladı
09:02 Köyü ikiye bölen yarık! Tarlaları ayırdı, evleri yerle bir etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2023 10:58:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyada tartışılan binanın müteahhidi: Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement