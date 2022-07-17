Sosyal medyada tartışma yaratmıştı! İTÜ'den misafir araştırmacılarla ilgili açıklama: Bizim için tek kriter bilimsel başarıdır

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü'nün misafir öğretim görevlilerine ait internet sayfasında yer alan Dr. Aamır Hamıd ve Öğretim Görevlisi Farrukh Mazhar'a ait profil fotoğrafları, sosyal medyada gündem olmuştu.

BİR TARAF ELEŞTİRDİ, DİĞER TARAF ELEŞTİRENLERİ IRKÇILIKLA SUÇLADI

Aralarında Dr. Peyman Roodgarsaffari'nin de yer aldığı 3 öğretim görevlisiyle ilgili yorumlarda bulunan kullanıcılar, akademisyenlerin görünüşleriyle ilgili eleştirel paylaşımlar yaparken, bazı kullanıcılar ise ırkçılıkla suçladıkları bu kişileri eleştirdi.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), misafir araştırmacılarıyla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemleri üzülerek gördüklerini, bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınadıklarını bildirdi.

"DÜNYANIN BİRÇOK BÖLGESİNDEN MİSAFİR ARAŞTIRMACILAR BULUNUYOR"

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İTÜ'nün içinde bulunduğu birçok uluslararası akreditasyon ve araştırmacı değişim programı dolayısıyla dünyanın birçok bölgesine misafir araştırmacı gönderirken bir yandan da bünyesinde çok sayıda yetkin akademisyeni ve araştırmacıyı belirli bir süreliğine misafir olarak barındırdığı belirtildi.

"AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Evrensel bir Ar-Ge merkezi konumunda olan İTÜ'nün uluslararası eğitim vizyonu gereği hem Avrupa'nın hem de dünyanın pek çok bölgesinden üniversiteye misafir olarak gelen akademisyenleri ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğu aktarılan açıklamada, "Halihazırda bugün üniversitemizin muhtelif birimlerinde '2547' sayılı kanunun 34. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamına ilişkin belirlediği asgari koşulları sağlayan, 1 yıl süreyle sözleşmeli olarak istihdamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan 7 ABD, 6 İngiltere, 3 Almanya, 3 İtalya, 3 Rusya, 3 Yunanistan, 2 Kanada, 2 İran, 2 Azerbaycan, 2 Türkmenistan, 1 Çin, 1 Danimarka, 1 Güney Kore, 1 Güney Afrika, 1 Gürcistan, 1 Hindistan, 1 İspanya, 1 İsviçre, 1 Japonya, 1 Tunus, 1 Ukrayna, 1 Yemen toplam 45 yabancı uyruklu öğretim elemanımız bulunmaktadır. Bunun yanında üniversitemizin araştırma üniversitesi ve uluslararası bir üniversite olması dolayısıyla lisansüstü eğitimi sırasında veya lisansüstü eğitim sonrası araştırmacı olarak çeşitli uyruklarda araştırmacılar üniversitemizi ziyaret etmekte ve bazı proje ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda, dünyanın her ülkesinden 255 misafir araştırmacı bulunmaktadır. Misafir araştırmacılarımız, İTÜ'deki bilimsel araştırmalarını İTÜ'lü bir öğretim üyesi danışmanlığında sürdürmektedir." denildi.

Açıklamada, sosyal medyada bahsi geçen misafir araştırmacılardan Doç. Dr. Aamir Hamid'in, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan, dünya sıralamasında 378. sırada olan Quaid-i-Azam Üniversitesi mezunu ve öğretim üyesi olduğu belirtildi.

"İTÜ İÇİN TEK KRİTER BİLİMSEL BAŞARIDIR"

Misafir araştırmacı Hamid'in matematik, matematik mühendisliği, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, akışkan yapı etkileşimi, nano maddeler, sayısal çözümleme ve birçok konu üzerine çalışmaları bulunduğuna, alanında çok iyi bir bilim insanı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer bilim insanı Doç. Dr. Farrukh Mazhar da aynı şekilde İslamabad Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (dünya sıralamasında 334. sırada) mezunu ve öğretim üyesidir. Nöral ağ, havacılık, insansız hava araçları, tersine mühendislik uzmanlık alanları olmakla birlikte İHA motor pervanesi, tersine mühendislik, otopilot, veri sınıflandırması ve nöral ağ alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Doç. Dr. Farrukh Mazhar da alanında çok iyi bir diğer bilim insanıdır. Her iki misafir araştırmacı bilim insanından Doç. Dr. Farrukh Mazhar 1 Aralık 2022 tarihine kadar, Doç. Dr. Aamir Hamid ise 1 Ekim 2022 tarihine kadar bilimsel çalışmalarına İTÜ'de devam edecek ve sonrasında ülkesine dönecektir. Her iki bilim insanı da toplamda bir yıl süre ile İTÜ'de bulunmuş olacaklardır. İTÜ olarak, misafir araştırmacılarımızla ilgili sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan ırkçı söylemler maalesef üzülerek görüyor ve bilimsel düşüncenin ırk, dil, din veya cinsiyet söylemleri üzerinden tanımlanmasını kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki bilim evrenseldir. Dolayısıyla evrensel düzeyde bilim üreten köklü bir eğitim kurumu olan İTÜ için tek kriter bilimsel başarıdır. Dünyanın en iyi üniversitelerinde de durumun böyle olduğu bilinmelidir. İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık bilgi birikimiyle evrensel bilimin, Ar-Ge'nin ve bilimsel bilginin öncüsü olmaya devam edecektir."