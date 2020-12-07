Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle yaraladı - Son Dakika

Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle yaraladı

07.12.2020 23:17
Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle yaraladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada tartıştığı ileri sürülen iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada tartıştığı ileri sürülen iki grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi av tüfeğiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada tartışan iki grup, bir süre sonra Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde buluştu.

Burada devam eden tartışma sonrasında içlerinden birisi, av tüfeğiyle karşı gruptakilere ateş etti.

İsimleri öğrenilemeyen 16 yaşlarındaki 3 kişi, saçmalar ile ayaklarından yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan 3 kişi ve tüfekle ateş eden M.K'yi olay yerine yakın bir bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken hem adli işlem hem de salgın dolayısıyla idari işlem yapılacağı öğrenildi.

Namık Kemal Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle yaraladı - Son Dakika


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