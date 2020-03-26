Son Dakika › Güncel › SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ
6 saat önce
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla ellerini yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla ellerini yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.
Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronovirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor. Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Asansördeki görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:13 Kaynak: DHA
Son Dakika Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı