SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ
37 dakika önce
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla ellerini yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.
Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla ellerini yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.
Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronovirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor. Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:20 Kaynak: DHA
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